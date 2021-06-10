Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 11:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da tedbirlere uymayan 47 kişiye ceza
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kısıtlama saatlerinde açık bulunan eğlence mekanında 47 kişiye 162 bin TL ceza kesildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Çorlu ilçesinde Koronavirüs ve umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlendi.
Şeyhsinan Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanının kısıtlama saatinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. İçeride yapılan kontrollerde 47 şahsa 162 bin 620 TL idari para cezası uygulandı.
İşyerinde yapılan kimlik kontrollerinde 2 şahsın aranması olduğu ve kimliğini beyan etmeyen olmak üzere toplamda 3 şahıs gözaltına alındı.
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