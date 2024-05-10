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Güncel
AA 10.05.2024 09:58

Kocaeli Valisi Yavuz'dan Engelliler Haftası mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Yavuz'dan Engelliler Haftası mesajı
[Fotograf: AA]

Kocaeli Valisi Yavuz, mesajında, mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartının, tüm bireylerin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında, birbirini anlayarak desteklemesi olduğunu söyledi

Engelli bireylerin toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermenin, onlara ulaşarak sorunlarına sahip çıkmanın, devlet ve toplum olarak herkesin en önemli sorumluluğu olduğuna işaret eden Yavuz, devletin, bu kapsamda gerekli çalışmaları yaptığını vurguladı.

"İlgili farkındalığın daha da artması dileğiyle"

Yavuz, Valilik koordinasyonunda yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında toplumun dezavantajlı gruplarını evlerinde ziyaret ettiklerini söyleyerek "Proje kapsamına dahil edilen engelli bireylerimizin de isteklerini dinleyip yerinde tespit ettiğimiz ihtiyaçlarınızı da gidermek için gece gündüz demeden çalışmaktayız. Sizlerin mutluluğu bizim de mutluğumuzdur. İmkanlarımız ölçüsünde engelli kardeşlerimizi sevindirmeye, mutlu etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin en önemli duyarlılıklarından biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın daha da artması dileğiyle Engelliler Haftası'nı kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini sevgiyle selamlıyorum" sözlerini kullandı.

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