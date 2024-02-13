Klasik müzik dinleyen ineklerin süt üretimi arttı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 2016 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yüzde 65 hibe desteği ile kurduğu 120 başlık işletmesinde bulunan hayvanlarına 2018 yılından itibaren klasik müzik dinleten 51 yaşındaki besici Abdullah Güngör, müzik sonrası hayvanlarının süt veriminin arttığını gözlemledi.

Çiftlikteki besisine kurduğu hoparlörler ile hayvanlarına sabah 07.00’den akşam 18.00’e kadar klasik müzik dinleten Güngör, hayvanlarının günlük sağımını ikiden üçe çıkardı.

Müzik öncesi hayvan başına günde 20 litre süt elde eden Güngör, müzik sonrası ise bu miktarı 25 litreye çıkardı.

20 litreden 25 litreye çıktı

2017 yılından itibaren çiftlikte görev yapan sağlık teknikeri Yunus Kudret Baş, çiftliğin süt üretim amacıyla kurulup faaliyetini sürdürdüğünü söyledi.

180 dönüm alan üzerine kurulan çiftliğe 90 büyükbaş hayvan ile başladıklarını da belirten Baş, “Şu an da hayvan sayımız 320’ye ulaştı. Tabiki bu sayıyı daha da artırmak için çalışıyoruz. Çiftliğimizde 2018 yılından itibaren hayvanlarımıza klasik müzik dinletmeye başladık. İlk etapta hayvanlarımızın sağımını 2 kez yapıyorduk, müzik dinlettikten sonra bu sayıyı 3’e çıkardık. Müzik dinletmeden önce hayvan başı verimimiz 20 litreyken şu anda 25 litreye çıktı.

Günde ise 2 bin 200 litre süt üretimi yapıyoruz. Hayvanlara klasik müzik dinleterek süt verimini artırıyoruz. Hayvanlarımız müzik dinlediği için rahatlıyor ve rahatladıkça da geviş getiriyor, geviş getirdiği için de süt verimleri artıyor. Sabah saat 07.00’de başlıyoruz müziğe akşam 18.00’e kadar sürüyor. Hayvanlarımıza devamlı klasik müzik dinletiyoruz. Hayvanlarımız müzikle birlikte yemleniyor o da hayvanlarımızı rahatlatıyor ve süt verimini artıyor.” dedi.