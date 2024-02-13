Hafif Sağanak Yağışlı 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.02.2024 13:25

Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı

Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri anıta çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, anı defterine yazdığı mesajda, Malatya'nın güneyden Anadolu demir yolları ağına bağlanması münasebetiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti teşriflerinin 93. yıl dönümünde Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini belirtti.

Atatürk'ün sahip olduğu meziyetlerle milletin neler isteyip istemediğini, özlemini çektiği hususları çok iyi bilen bir lider olduğunu aktaran Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin manevi şahsiyetinizden almış olduğumuz ilhamla bugün çok büyük atılımlar gerçekleştiriyor, artık dünyanın söz sahibi ülkelerinden biri haline gelmiş bulunuyoruz. 24 Ocak 2020 yılında yaşadığımız Elazığ depremi, ardından baş gösteren pandemi ve son olarak da 6 Şubat 2023 depremine rağmen hem ülkede hem de Malatya'da karamsarlığa düşmeden yolumuza azimle devam ediyoruz."

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankan ile askeri erkan da törende hazır bulundu.

Etkinlikler, Merkez Halk Kütüphanesi'ndeki anma programıyla devam etti.

ETİKETLER
Malatya
Sıradaki Haber
Yüksekova’da EKPSS sevinci
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:55
ABD'den Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95,3 milyar dolarlık yardım
14:46
Batman'da öğrencilerin sorunlarına "oyun terapi odası"nda çözüm aranıyor
14:45
İsrail 1,4 milyon kişiyi 12 kilometrekareye hapsetmeyi planlıyor
14:31
ABD Senatosunda Ukrayna ve İsrail'e yardım paketinin oylanmasının önü açıldı
14:30
Türkiye'de sosyal medya kullanım süresi 2 saat 44 dakika
14:34
Mustaribin ve Duvdevan: İsrail’in "Arap kıyafetli" kirli yüzü
Pazarcık esnafı konteynerlerde ekonomiye katkı sunuyor
Pazarcık esnafı konteynerlerde ekonomiye katkı sunuyor
FOTO FOKUS
Antalya'da sel can aldı
Antalya'da sel can aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ