Tatar, Meteoroloji Dairesinden yağışların ülke genelinde etkili olacağı bilgisi verilmesi üzerine, hükümetin ilk ve orta dereceli okulları yarın tatil etme kararı aldığını duyurdu.

KKTC Meteoroloji Dairesinden yapılan uyarıda, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın gece geç saatlere kadar kuvvetli devam edeceği ifade edildi.

Lefkoşa'da bazı yollar, şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapanırken sürücülerin dikkatli olması istendi.

Başbakan Tatar, bu sabah yoğun yağışlar nedeniyle su baskınları yaşanan Güzelyurt ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA