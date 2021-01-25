İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama dolayısıyla çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Taşpazar Mahallesi'nde ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilden inerek elindeki pompalı tüfekle kaçan Kerem K, polis ekiplerince 814. Sokak'ta gözaltına alındı.

Kerem K. ve otomobilde bulunan 3 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri ve maske takmadıkları gerekçesiyle 13 bin 500 lira ceza kesildi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin elindeki pompalı tüfekle koşması, polis ekiplerince kovalanması ve yakalanması yer alıyor.