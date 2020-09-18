Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı…
Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. Kısa çalışma ödeneğinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2 ay daha uzatıldı, çalışanlar eylül, ekim aylarında da işten çıkarılamayacak.
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.
Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.
#SosyalKorumaKalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır.@TurkiyeIsKurumu pic.twitter.com/7l1OBFNIi4— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 30, 2020