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Güncel
İHA 13.03.2024 17:29

Kırşehir'de yerli üretim tohum sevinci: Çiftçi yerli üretimde bol hasat bekliyor

Konya'dan gönderilen yerli üretim tohumlar Kırşehir'de çiftçiye dağıtıldı.

Kırşehir'de yerli üretim tohum sevinci: Çiftçi yerli üretimde bol hasat bekliyor

Çiftçiyle birlikte üretim alanında şehre umut olması beklenen tohumlar, farklı bölgelerden gelen çiftçiler arasında da heyecan oluşturdu.

48 ton mercimek, üretimi desteklemek ve verimin artması adına dağıtıldı. İl genelinde 27 çiftçinin faydalandığı destekleme programı hakkında konuşan çiftçi Erdal Genç, farklı tohumları denediğini ve verimin artmasını beklediğini söyledi. Genç, "Hibe tohumu aldım. Her yıl farklı tohumları ekiyorum. Hibe programına katıldığım ve devlet desteği olduğu için de mutluyum. Çiftçinin de ileri görüşlü ve farklılıkları denemesi gerekir" dedi.

Fasulye tohumundan iyi verim alan ve destek programından faydalanan Fatih Zengin ise, üretime destekleri devletin çiftçi dışında yapmaması gerektiğini söyleyerek, "Fasulye tohumundan çok güzel verim aldım. Mercimek tohumuyla da iyi verim almak istiyorum. Devletin ise hibe desteklerini çiftçi dışında kimseye vermesini istemiyoruz" diye konuştu.

Yapılan destekleme dağıtımlarıyla verimliliğin arttırılması hedefleniyor.

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