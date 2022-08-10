Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar ilçesine bağlı Köşker köyünde E.K'.nin kubar esrar imalat ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Köye yapılan operasyonda şüphelinin ikametinde 1 kilogram kubar esrar, 118 gram kenevir tohumu, ruhsatsız 2 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Etiketler: Kırşehir Uyuşturucu Narkotik
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