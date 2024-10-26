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Güncel
AA 26.10.2024 09:33

Kırşehir'de "Uçan Raketler Projesi"nde masa tenisi sporcu seçmeleri yapıldı

Masa tenisinde yetenekli sporcuları belirlemek için başlatılan "Uçan Raketler Projesi" kapsamında Kırşehir'deki seçmelerde 500'ün üzerinde sporcu mücadele etti.

Kırşehir'de "Uçan Raketler Projesi"nde masa tenisi sporcu seçmeleri yapıldı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan müsabakalar, Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Müsabakaları değerlendiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, "Sponsor firma aracılığıyla 65 okulumuza masa, top ve raket dağıtıldı. Bu okullarda yetişen çocuklarımız maçlarını yaptı. Kız ve erkeklerde küçük, yıldız ve genç kategorilerinde mücadelelerini sergilediler. 500'ün üzerinde sporcu katıldı. Kazanan okullarımız Kırşehir'i temsil edecek." dedi.

Müsabakalarda küçük erkeklerde Yeşilyurt Ortaokulu, küçük kızlarda Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokulu, yıldız erkekler ve yıldız kızlarda Yeşilyurt Ortaokulu, genç erkeklerde Kırşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, genç kızlarda Durdu Muzaffer Marşap Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

Şahin ile İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, kurum amirleri ve sponsor firma yetkileri, dereceye giden sporculara madalya verdi.

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Kırşehir Masa Tenisi Gençlik ve Spor Bakanlığı
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