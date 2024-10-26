Puslu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.10.2024 08:05

Aksaray'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da tır ile çarpışan kamyonet sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Özcan Elçi idaresindeki kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi'nde Erdem Ünal yönetimindeki  tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Özcan Elçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özcan Elçi'nin cenazesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Erdem Ünal ve yanında bulunan oğlu Yılmaz Ünal , ambulanstaki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

ETİKETLER
Aksaray Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:56
İran'da uçuşlar yeniden başladı
08:50
Hizbullah, İsrail ordusuna karşı dün 48 saldırı düzenlediğini duyurdu
08:48
YSK'ya "Şeffaflık Ödülü"
08:41
Gürcistan'da halk, parlamento seçiminde oy vermeye başladı
07:58
İsrail basını: ABD, "karşılık vermesi durumunda İsrail'i savunacakları" mesajını İran'a iletti
08:04
Putin: Rus gazı için farklı güzergahlar var
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi
FOTO FOKUS
İşgalci İsrail İran'a saldırdı
İşgalci İsrail İran'a saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ