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Güncel
AA 09.04.2024 14:13

Kırşehir'de terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

Kırşehir'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir'de terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı, örgütün üst düzey yöneticilerini ve kırsal faaliyetlerini anlattığı, son olarak da Van'da yaşanan olayları öven ve destek veren paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüpheli M.D, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmış, ev ve aracında yapılan aramada çok sayıda örgütsel dijital doküman ele geçirilmişti.

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