Az Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.04.2024 14:13

Bolu Valisi Kılıç'tan Ramazan Bayramı mesajı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bolu Valisi Kılıç'tan Ramazan Bayramı mesajı
[Fotoğraf: Bolu Valiliği]

Kılıç, mesajında, manevi huzurla geçen ramazanın sonunda bayrama ulaşmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Bayramların, paylaşmaya, kaynaşmaya, dargınlıkları sonlandırmaya fırsat olan müstesna günler olduğunu aktaran Kılıç, bayram günlerinde nefsin ve bencilliğin esiri olmadan kırgınlıkların unutulması gerektiğini vurguladı.

Kılıç, bayramları bayram yapan değerlerin, hiçbir ayrım gözetmeden muhtacın, güçsüzün yanında durma, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek yetimlerin ve gariplerin tebessümüne vesile olmak olduğunu hatırlattı .

Türkiye'de bugün bayramların huzur içinde yaşanabilmesinin, birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe emin adımlarla yürünebilmesinin, mukaddes değerler uğruna canını feda eden aziz şehitler sayesinde olduğunu vurgulayan Kılıç, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Bayram vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarken, kahraman gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Bolulu hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramımızın başta Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünyaya barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum."

ETİKETLER
Bolu Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Kütahya'da bayram arifesi trafik denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Mezarlıklarda arife günü yoğunluğu
14:55
Araştırma: Çocuklar, internetteki tehlikelerden korunurken içgüdülerine güvenmek zorunda
14:41
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
14:35
Mimar Sinan'ın eserleri çağları aşıyor
14:25
BM: İç savaşın yaşandığı Sudan'da zorla yerinden edilenler 8,5 milyonu aştı
14:23
Adıyaman'da ‘sarı benekli’ semender görüldü
Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım indirildi
Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım indirildi
FOTO FOKUS
Adana Sabancı Merkez Camii'nin şifreleri
Adana Sabancı Merkez Camii'nin şifreleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ