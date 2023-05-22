Kırşehir'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu

Kındam Mahallesi muhtarı Barış Gökçınar'a ait arazide çitle çevrili açık ağıldaki yaklaşık 60 koyun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Koyunlardan 37'si telef oldu, birçoğu da yaralandı.

Gökçınar, yaptığı açıklamada, kurbanlık için aldığı koyunların telef olduğunu, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Gece saatlerinde hayvanlara sokak köpekleri saldırdı, 27'si telef oldu. Sabah erkenden bir kez daha saldırdılar ve 10 koyun daha telef oldu. Yaralı hayvanları kurtarmaya çalıştık. 37 koyunumuzu çevreye zarar vermemesi için gömdük." dedi.

Sahipsiz köpekler için önlem alınmasını isteyen Gökçınar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye yetkililerine yaşananları aktardığını ifade etti.