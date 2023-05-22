Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi Kartınkuyu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, N.B. ile A.İ. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Çıkan kavganın büyümesi üzerine A.İ. yanında bulunan tüfek ile ateş açtı. N.B., tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

N.B. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Gözaltına alınan şüpheli A.İ. de karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.