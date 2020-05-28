Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırşehir'de polis ekipleri maske dağıtımına devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de polis ekipleri, kent merkezinde vatandaşlara ve çocuklara maske dağıttı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerde vatandaşlara maske dağıttı.
Cacabey Meydanı, Ahi Evran Meydanı, Terme, Ankara, Atatürk ve Lise caddelerindeki vatandaşlara maske dağıtan ekipler, vatandaşları maske takmaları ve tedbirlere uymaları konusunda uyardı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin bilgilendirme ve maske dağıtım çalışmalarının devam edeceği de öğrenildi.
Sıradaki Haber
İskenderun'da sahte içki operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz