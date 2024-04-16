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Güncel
İHA 16.04.2024 13:17

Kırşehir'de ilk: Sürat motorları şov yaptı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yer alan ve 'Anadolu'nun Plajı' olarak bilinen Savcılı Plajı'nda sürat teknelerinin şovu havadan görüntülendi.

Kırşehir'de ilk: Sürat motorları şov yaptı

Piknik tutkunları, fotoğrafçılar ve doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen Savcılı Plajı; sahili, yeşil alanı ve manzarasının yanı sıra su sporları ile de ön plana çıkıyor. 2023 yılında yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulan Savcılı Plajı'nda gün batımı eşliğinde sürat teknelerinin şovu dron ile kaydedildi.

Sürat motorları hız ve yetenekleriyle izleyenlere unutulmaz bir deneyim yaşatırken, teknelerin suda sergilediği manevralar havadan görüntülendi. Savcılı Plajı'nda kaydedilen görüntülerin ardından bölgenin doğa ve macera tutkunlarını buluşturarak bölgeye farklı bir renk katması bekleniyor. Kaman ilçesinde bulunan Hirfanlı Baraj Gölü kenarındaki Savcılı Plajı, yaz mevsiminde gün doğumu ve gün batımı, ilkbaharda açan çiçek tomurcukları, sonbaharda dökülen yaprakların oluşturduğu güzellikle tercih ediliyor.

Öte yandan, Kırşehir'e 65, Kırıkkale'ye 80 ve Ankara'ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı Plajı, özellikle yaz dönemlerinde hafta sonları beklenenin üzerinde ilgi görüyor. Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba'daki Hirfanlı Baraj Göleti, Kırşehir ve çevredeki illerden serinlemek için gelenlerin uğrak yeri haline gelirken, 3 kilometre sahili ile de Akdeniz'i aratmayan görsel bir güzelliğe sahip.

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