Ramazan Bayramı tatilinde 209 bin kişi Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, her bayramda olduğu gibi ziyaretçi akınına uğradı.

Atatürk'ün mozolesine karanfiller bırakan ziyaretçiler, saygı duruşunda bulunup dualar okudu.

Çocuklarıyla Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafları çektiren vatandaşlar, Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de ziyaret etti.

Ziyaretçiler "saygı nöbetçilerinin" değişim törenini ilgiyle izledi.

Anıtkabir'i bayramın birinci günü 21 bin 78 kişi, ikinci günü 47 bin 228 kişi, üçüncü günü 46 bin 310 kişi ziyaret etti.

9 günlük tatilin toplamında ise 209 bin 431 kişi Ata'yı ziyaret etti.