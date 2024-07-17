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Güncel
AA 17.07.2024 14:51

Kırşehir'de göletlere 1 milyon 394 bin sazan yavrusu bırakıldı

Kırşehir'de 21 göl, gölet ve baraja 1 milyon 394 bin yavru sazan bırakıldı.

Kırşehir'de göletlere 1 milyon 394 bin sazan yavrusu bırakıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında Kırşehir'e 1 milyon 394 bin yavru sazan tahsis edildi.

Hirfanlı Barajı'nın da aralarında bulunduğu 21 noktaya balık yavruları etaplar halinde bırakılarak, kentteki su kaynakları yavru sazanlarla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ile Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, göletlere yavru sazan bırakırken hayvan varlığının çoğalması için çalışma yapıldı.

İlmeç, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında yürütülen uygulamada, Adana Seyhan Su Ürünleri Üretme İstasyonu Müdürlüğü tesislerinde üretilen 1 milyon 394 bin yavru sazan balığını kurum idarecileri, balıkçılar ve göllerin bulunduğu bölgelerdeki vatandaşın katılımı ile su kaynaklarına bıraktıklarını ifade etti.

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Kırşehir Tarım ve Orman Bakanlığı
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