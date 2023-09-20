Açık 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.09.2023 17:08

Kırşehir'de esnaf gecesi düzenlendi

36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir'de esnaf gecesi düzenlendi.

Kırşehir'de esnaf gecesi düzenlendi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 36'ncısı kutlanan Ahilik Haftası etkinliklerinde Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (KESOB) esnaf gecesi programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, bütün esnafların Ahilik Haftası'nı tebrik ederek, yaşattıkları Ahilik kültürüyle Kırşehir esnaflarının Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Ahilik Haftası kapsamında birlik, kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma amacıyla düzenlenen esnaf gecesinin önemine değinen Vali Buhara, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, kendimize inanarak, hep ileriye bakarak, neler yapabileceğimizi hayal ederek çok şey başarabiliriz. İstihdam açısından büyük önem taşıyan OSB'yi genişletme çalışmalarını tamamladık. Yeni yatırımcılar gelecek. Çevre yolunu da yakında tamamlayacağız. Kırşehir'in sahip olduğu en önemli değerlerden birisi de Ahilik. Ahilik Haftası'nı çok farklı ve özel etkinliklerle kutluyoruz. Ahilik Haftası'nda böylesine bir gecenin düzenlenmesi esnaflarımızın birliği ve beraberliği için çok önemlidir."

KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk de Ahilik Haftası'nın festival havasında geçtiğini, önümüzdeki günlerde birçok farklı etkinlikle şehri canlandıracaklarını vurgulayarak, "Esnaflarımız Ahi Evran Veli'nin dürüst ticaret anlayışını tüm dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yaşatarak milli kalkınma için gereken sorumluluğu almaktadır. Esnaflarımız olmazsa biz olmayız, desteğinizle bu teşkilat ayakta duruyor ve durmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Protokol üyelerince bazı esnaflara "Üstün Hizmet Belgeleri"nin verildiği programda Türk Halk Müziği sanatçıları da sahne aldı.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Gümüşhane'de örtü yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:33
BIST 100 günü düşüşle kapattı
18:24
İmar planı müelliflerine 'Dijital Yeterlilik Belgesi' verilecek
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
18:02
Kerkük'te Türkçe artık resmi dil
17:52
İngiltere Kralı 3. Charles'ın Fransa'daki ilk resmi ziyareti başladı
18:02
Osmaniye'de çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, maden ocağında işçilerle bir araya geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, maden ocağında işçilerle bir araya geldi
FOTO FOKUS
Çin'de hortum felaketi: 5 ölü
Çin'de hortum felaketi: 5 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ