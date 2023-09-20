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Güncel
İHA 20.09.2023 16:51

Doğubayazıt’ta temizlik kampanyası başlatıldı

Doğubayazıt Belediyesi, Dünya Temizlik Gününde farkındalık oluşturmak adında ilçede temizlik kampanyası başlattı.

Doğubayazıt’ta temizlik kampanyası başlatıldı

Doğubayazıt Belediyesi, Dünya Temizlik Gününde Avrupa Birliği-Doğubayazıt Atık Su Projesi ile farkındalık oluşturmak adına ilçede temizlik kampanyası başlattı.

Kampanya için düzenlenen programa Belediye Başkanı Yıldız Acar, Kızılay Doğubayazıt şubesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve gönüllü vatandaşlar katılırken, İshakpaşa sarayı, Recep Tayyip Erdoğan parkı ve Ahmed-i Hani çevresinde kapsamlı temizlik yapıldı.

Temizliğin sadece bir görev değil, bir yaşam tarzı haline getirme fikrine dayandığını dile getiren Belediye Başkanı Yıldız Acar, şunları kaydetti:

"Bu farkındalıkla öncelikle kalp ve gönül temizliğinden başlayarak bu büyük hareketin bir parçası olmak ve toplumda yaşayan halka öncülük etmek gerekir. Bu bağlamda Maneviyat yüklü bu kadim kentimizi Kahvehane köşelerinde konuşarak yada içki şişeleri ile dolup taşan çevremize duyarsız kalmakla değil, bu tür organizasyonlara ev sahipliği etmek en büyük hizmettir. Biz, Doğubayazıt Belediyesi olarak bu tembelliği ortadan kaldırmak için kurumlarımız ve duyarlı vatandaşlarımızla sahalardayız."

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