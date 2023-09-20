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Güncel
AA 20.09.2023 16:33

Kars'ta "kan davalı" aileler barıştırıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, iki aile arasındaki "kan davası" kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonlandırıldı.

Kars'ta "kan davalı" aileler barıştırıldı

İlçeye bağlı Keşişkıran köyünde Ay ve Güneş aileleri arasında 6 yıl önce ölümle sonuçlanan olayın ardından başlayan kan davasının büyümemesi için kanaat önderleri devreye girdi.

Çalışmaların ardından aileler görüşülerek barışmaları sağlandı.

Aile fertleri, barışma töreninin yapıldığı ilçedeki düğün salonuna, iki kişi tarafından tutulan Kur'an- Kerim'in altından salavat eşliğinde girdi. Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar yapıldı.

Kanaat önderi Ebubekir Parlak, aralarında 6 yıldan beri kan davası bulunan aileleri bir araya getirip barışı sağladıklarını söyledi.

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