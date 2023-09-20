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Güncel
AA 20.09.2023 16:11

Artvin'de "Millet Ormanı" kurma çalışmaları başladı

Artvin'de vatandaşların doğal alanlardan daha çok istifade etmesi amacıyla konaklamasız orman parkı olarak da kullanılabilecek "Millet Ormanı" projesi kapsamında çalışmalara başlandı.

Artvin'de "Millet Ormanı" kurma çalışmaları başladı

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il merkezindeki Atmaca mevkisinde 10,29 hektar ormanlık arazide yapılacak Millet Ormanı projesinin Orman Genel Müdürlüğünce onaylandığı belirtildi.

Kuruluş çalışmalarına başlanan projenin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Şehir merkezine 3 kilometre yakınlıkta konaklamasız orman parkı olarak da kullanılabilecek Millet Ormanı yürüyüş ve koşu parkuru, bisiklet parkuru, amfi tiyatro, seyir terasları, kameriyeli piknik alanları, çeşme, mescit, bay bayan tuvaletler, yağmur barınakları, yöresel ürünler satış üniteleri, çocuk oyun alanları, mini spor alanı ve otopark gibi tesisler ile çeşitli aktivitelerin yapılmasına olanak sağlayacak alanlardan oluşmaktadır."

Açılamada, projenin tamamlanmasıyla Artvin'de 29 orman parkı, 1 şehir ormanı ve 1 millet ormanıyla toplamda 31 noktada çeşitli aktivitelerin yapılabileceği alanlarla kentin turizmine katkı sunulacağı ifade edildi.

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