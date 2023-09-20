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Güncel
İHA 20.09.2023 15:58

Aksaray’da seyir halindeki otomobilin motor bölümü yandı

Aksaray’da seyir halindeyken dumanlar çıkan otomobilin motor bölümü yandı.

Aksaray’da seyir halindeki otomobilin motor bölümü yandı

Yangın, Aksaray - Ankara kara yolu 13. kilometresi Topakkaya Beldesi yakınlarında yaşandı.

Ankara istikametinden Aksaray istikametine seyreden Y.A. (48) idaresindeki otomobil Topakkaya Beldesi yakınlarına geldiğinde ön kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan sürücü aracı hemen yolun kenarındaki dinlenme tesisine çekti. Aracın motor kısmından yandığını fark eden sürücü araçta bulunan yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Bu sırada dinlenme tesisindeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Aracın motor kısmında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. 

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