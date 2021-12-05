KIRŞEHİR (AA) -

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinliğinde gençlerle yürüyüşe katıldı.

Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen doğa yürüyüşünün ardından gençlerle sohbet eden Akın, onların talep ve görüşlerini aldı.

Vali Akın, burada yaptığı konuşmada, "Sağlıklı ve zinde bir hayat için her yaştan ve her statüden bireyin spor yapmasını önemsiyoruz. Bugünün 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü olması vesilesiyle de gönüllülerimiz ve gençlerimiz ile birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklere tüm hemşehrilerimizin katılımını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hasan Tezer, Orman İşletme İl Müdürü Alper Çimen, İl AFAD Müdür Vekili Halit Aslan ve gönüllü gençler katıldı.