Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri, Bingöl’ün Solhan ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği önleyici kolluk faaliyeti sırasında 4 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti.
Şüpheliler, kazı sırasında kullanılan bir hilti ve 6 muhtelif kazı malzemesiyle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Bingöl Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak Kazı
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