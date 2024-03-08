Hafif Sağanak Yağışlı 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.03.2024 13:55

Kırşehir'de deprem tatbikatı

Kırşehir'deki okullarda deprem tatbikatı düzenlendi.

Kırşehir'de deprem tatbikatı
[Fotograf: İHA]

Deprem Haftası nedeniyle AFAD birimleri; anaokulu, ortaokul ve liselerde afet farkındalık ve deprem anı uygulaması eğitimi veriyor.

AFAD Müdürlüğü eğitimlerinde; çizgi film eşliğinde afet öncesi-sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar, afet ve acil durum çantasında bulunması gereken araç, gereç ve malzemeler, tahliye bilgisi, yaşam çevredeki riskler, tehlike avı, aile afet ve acil durum planı konuları anlatılıyor.

OSB Teknik Anadolu Lisesinde afet tatbikatında öğrencilerin tepkileri ve doğru davranışı sergilemeleri eğitimlerin önemini bir kez daha gösterdi.

AFAD İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen tatbikata; AFAD ekipleri, MEB AKUB ekipleri, UMKE ekipleri, İtfaiye müdürlüğü ekipleri ve 112 ekipleri katılım sağladı.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
AB, Gazze'ye insani deniz koridoru açma girişimiyle ilgili detayları paylaştı
16:21
Diyarbakır'da DEAŞ propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı
15:48
BM, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimini genişletmesini "savaş suçu" olarak niteledi
15:37
Tokat'ta 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:34
Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti
15:05
İsrail cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
İsrail polisi cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
İsrail polisi cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
FOTO FOKUS
Eğitimde yaşa takılmayan kadınlar
Eğitimde yaşa takılmayan kadınlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ