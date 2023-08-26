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Güncel
İHA 26.08.2023 15:42

Kırşehir'de dağ bisikleti yarışları heyecanı

Kırşehir'de Dağ Bisikleti Yarışları heyecanı Kayseri ve Nevşehir etapları sonrası başlayacak. Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz, yarışların şehrin tanıtılması için önemli olduğunu söyledi.

Kırşehir'de dağ bisikleti yarışları heyecanı

Kırşehir'de düzenlenen dağ bisikleti yarışları, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş anısına yapılacak.

Şehirde Cacabey ve Ahi Evran'ın da tanınmasına yarışlar büyük oranda katkı sağlayacak. Yarışlara Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce bisiklet tutkununun katılması bekleniyor. Yarışlar, zorlu parkurları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekerken katılımcılar, Kırşehir'in eşsiz doğası ve tarihi dokusunu keşfetme fırsatı da bulacak. Yarışların Kırşehir etapları hakkında bilgilendirme yapan Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin; Kırşehir'in farklı lokasyonlarında sporcuların yer alacağını söyleyerek, "Olimpik parkurda 4.5 kilometre zamana karşı yarışmalar gerçekleştirilecek. Parkurun sürekliliği ve devamlılığı Kırşehir için çok büyük de bir kazanım. Özellikle bu etaplara Neşet Ertaş adı verilmesini de önemli görmekteyiz" diye konuştu. 

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