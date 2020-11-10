Kentte gazetecilik yapan ve babasının mirası olan gazeteleri Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileyen 68 yaşındaki Mustafa Bağ, ziyaretçilere duygulu anlar yaşattı.

Merkezin giriş katındaki sergide en eskisi 82, en yenisi 76 yıllık olan, o dönemin Atatürk ile ilgili haberlerinin olduğu ulusal gazeteler yer alıyor.

Sergi ile ilgili AA muhabirine bilgi veren Mustafa Bağ, emniyet amiri olarak görev yapan babası Mehmet Faik Bağ'ın 16 yıl önce vefat ettiğini, bu sergideki gazetelerin babasından kaldığını söyledi.

Sergideki gazeteler arasında ulu önder Atatürk'ün vefatı, daha sonra cenazesinin Anıtkabir'e nakledilmesi ve 10 Kasım törenlerinde yaşanan duygusal anların yer aldığını ifade etti.

Sergide o zamanki ulusal gazetelerin orijinallarının bulunduğunu dile getiren Bağ, "Tamamı, testleri yapılmış orijinal gazeteler. Babam rahmetli olduktan sonra bu gazeteleri bana verdi. Atatürk'ün ölümünden 1953 yılında Anıtkabir'e nakline kadar geçen süredeki tüm gazeteler bende var. Bunlar baba yadigarı. Toplumun yararına sunmak istediğim için sergiledim." dedi.