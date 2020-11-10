Zonguldak'ta ilçeye bağlı Asarlı köyünde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ve bulundurdukları ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki A.D. (43), B.D. (41), N.D. (43) ve F.D'yi (54) gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 5 gram kubar esrar ve ruhsatsız av tüfekleri ile av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.