Kırşehir'de, 9 bin 519 kadın KADES uygulamasını indirdi

Kırşehir Garnizon Komutanı Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve basın temsilcilerinin katıldığı toplantıda 2024 yılı Temmuz Ayı Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.



Toplantıda kadınların KADES uygulamasını aktif kullandığı ve kadına yönelik şiddet olaylarında azalma görüldüğünün tespit edildiği açıklandı.



Toplantıda; Temmuz ayında 142 aranan şahsın yakalandığı, 2023 yılı Temmuz ayına oranla 2024 yılı Temmuz ayında hırsızlık olaylarında yüzde 20 oranında azalma görüldüğü açıklandı. Kadınlar tek tuşla şiddet olaylarından korunuyor Kadın Destek Uygulaması uygulamasıyla kadınların şiddet olaylarından korunduğunun belirtildiği toplantıda; uygulamanın geçen yıl itibariyle 9 bin 519 kez indirildiği bildirildi. Toplantıda, Kırşehir'de yer alan projeler terör uygulamaları, trafik uygulamaları ve toplum yararına faydalı bilgilendirmeler paylaşıldı.