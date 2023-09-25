Kırşehir’de 250 bin büyükbaş hayvan şapa karşı aşılanıyor

290 bin büyükbaş ve 430 bin küçükbaş olmak üzere toplamda 720 bin hayvan varlığının bulunduğu Kırşehir’de, veteriner ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükbaş hayvan varlığının yoğun olduğu merkez ve Boztepe ilçesinde veteriner ekipleri hayvanların beslenmesi, bakımları, sürü yönetimi, aşılanması, küpelenmesi gibi denetimler yapıyor.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, 57 veteriner hekimin yılda iki kez şap hastalığına karşı aşılama yaptığını söyledi.

İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde hayvanların aşılandığını belirten Seçen, "Bu dönemde büyükbaş hayvan varlığımızın 250 binini aşılayacağız." dedi.

Şap şüphesi olan bir hayvanın karantinaya alınarak işletmelerden uzaklaştırılması gerektiğini vurgulayan Seçen, şunları kaydetti:

"Kapalı alanlarda hayvanların bir arada durmasıyla solunum yoluyla hasta hayvandan sağlıklı bir hayvana hastalığın bulaşma ihtimali çok yüksek. Hayvanların dışkı ve idrarlarıyla hatta kuşlardan yabani hayvanlardan bile bulaşan bir hastalık. Bu hastalık et, süt gibi verim kayıplarına hatta ilerleyen dönemlerde hayvanların ölümüne bile yol açıyor. Bakanlık olarak sürekli aşılama kampanyalarımızı sürdürüyoruz, ihbarı zorunlu bir hastalık. Veteriner hekimlerimiz tarafından o bölge karantinaya alınarak 10 kilometre çapında bir alan çevrilmek suretiyle, tüm işletme ve hayvanları aşılıyoruz.”

Seçen, Kırşehir'in hayvancılığın yoğun yapıldığı bir il olduğunu, hasta veya şüpheli hayvanların pazar yerlerine girme ihtimaline karşı, sürekli yol ve pazar kontrolleri yaptıklarını, hastalık durumunda pazar yerlerini kontrol amaçlı karantinaya aldıklarını sözlerine ekledi.