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Güncel
AA 25.09.2023 14:05

Kırıkkale'de 5 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de 5 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 18-24 Eylül'de asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 173 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i mahkemece tutuklandı, 168 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 21 zanlının yakalandığı operasyonlarda, 14 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Ayrıca 5 bin 573 kişi ve 104 aracın sorgulandığı çalışmalarda, 9 ruhsatsız tabanca ve 3 tüfek ile 295 fişek ele geçirildi.

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