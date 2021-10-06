Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir Valiliği Halk Günü Toplantısı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "halk günü" toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekim ayı halk günü toplantısı Vali Akın başkanlığında yapıldı.
Akın, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek, yasal mevzuat ve imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için kurum müdürleri ve amirlerine talimat verdi.
Halk günü toplantısına, Vali Yardımcısı Zikri Şahin ile ilgili kurumların yetkilileri ve yetkilileri de katıldı.
Etiketler: Kırşehir
Sıradaki Haber
Antalya'da 8 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz