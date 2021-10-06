Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 8 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Aksu ilçesinde 8 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin 2 araçla uyuşturucu nakledecekleri bilgisine ulaştı.
Aksu-Antalya yolunda tedbir alınarak durdurulan 2 araçta yapılan aramada, 16 pakette 8 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili B.Ö, F.B. ve C.A.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Antalya
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