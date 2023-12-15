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Güncel
AA 15.12.2023 09:36

Kırşehir Müftülüğünce 134 umre yolcusuna seminer verildi

Kırşehir Müftülüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 134 vatandaşa seminer verildi.

Kırşehir Müftülüğünce 134 umre yolcusuna seminer verildi

Kırşehir Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müftülüğün konferans salonundaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, seminerde, vatandaşların duaların kabul edildiği kutsal topraklara yola çıkmak için hazırlandığını belirtti.

"Eğer duanız olmasaydı Rabbim size niçin değer versin" ayetini hatırlatan Tekin, "Rabbimizin değer verdiği kullar olmak için dua etmeliyiz. Sizler bu mübarek yolculuğunuzda daha çok dua etmeli, bundan önceki hatalarınızdan ders almalı, kendimize manevi bir değerlendirme yapıp bundan sonraki yaşantımızda daha dikkatli olmalıyız." ifadesini kullandı.

Tekin'in konuşmasının ardından umre yolcularına, maddi ve manevi hazırlık, ana hatlarıyla umre ibadeti ve bilinci, Mekke ve Medine'deki ziyaret yerleri, umrenin hikmetleri gibi konularda bilgi verildi.

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