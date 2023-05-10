Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.05.2023 14:31

Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Kırşehir merkezli 3 ilde, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün finans yapılanması ile örgüt üyelerine maddi destekte bulunanların deşifre edilmesine yönelik Kırşehir, Ankara ve İstanbul'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.Ö, İ.E.Ö, S.V.Ö, M.F.K, A.B.A, S.S.K, M.S.E, H.S, H.T. ve M.İ.Ö. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, cezaevinde tutuklu bulunan veya mesleklerinden ihraç edilen örgüt üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanan 9 bin 855 dolar, 2 bin 315 avro, 11 bin 865 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen M.İ.Ö, İ.E.Ö, H.S, M.Ö. ve H.T, hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler emniyette ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.

ETİKETLER
FETÖ Kırşehir
Sıradaki Haber
Gaz ve freni karıştıran sürücü iş yerine daldı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:37
Gaziantep'te AK Parti ve CHP'li gruplar arasında kavga: 7 yaralı
15:37
Bir evin çatısına göktaşına benzeyen 10-15 santimetrelik cisim düştü
15:27
Dezenformasyon Bülteni'nin yeni sayısı yayımladı
15:26
Hollanda'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderilmek üzere Köln'e doğru yola çıktı
15:09
Kamu işçilerinin maaş artışı belli oldu: İşte hakları ve zam oranları...
15:02
İnşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü
Kültür mirası bıçaklar Bursa'daki sergide zanaatın tarihinde yolculuğa çıkaracak
Kültür mirası bıçaklar Bursa'daki sergide zanaatın tarihinde yolculuğa çıkaracak
FOTO FOKUS
İnşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü
İnşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ