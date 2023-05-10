Gaz ve freni karıştıran sürücü iş yerine daldı: 2 yaralı

Kaza, Eğirdir Seydim Mahallesi yolu üzerinde bulunan kebap salonu önünde meydana geldi.



İşletme sahiplerinden A.D., işletmeye ait aracı park ederken fren yerine gaza basınca işletmeye daldı. Meydana gelen kazada, yemek salonu önünde masada oturan İbrahim D. ve Metin D. yaralandı. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Öte yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ise polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.