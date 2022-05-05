Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Kırşehir'in iklim ve toprak koşullarına uygun olan domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerin yerli tohumlarından fide ürettiğini ifade etti.

Fidelerin halka ücretsiz dağıtılacağını vurgulayan Ekicioğlu, "Geçtiğimiz yıl 'ata tohumu geçmişimizin zenginliğidir' diyerek başlatmış olduğumuz 40 Köy 40 Tohum Projesi'ne desteğini ve ilgisini esirgemeyen bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Üreten bir Kırşehir'i hep birlikte inşa ediyoruz. İlk etapta domates, biber, patlıcan fide dağıtımı yapacak ve üreticilerimize bu konuda destek sunacağız." ifadelerini kullandı.

Ekicioğlu, ilk etap ücretsiz fide dağıtımının yarın Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirileceğini kaydetti.