Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de iki minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de İbrahim K. idaresindeki 01 RG 741 plakalı minibüs, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Keskin Devlet Hastanesi karşısında emniyet şeridinde duran Bekir Ö'nün (31) kullandığı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Bekir Ö. ile aynı araçtaki Ozan A. (29) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bekir Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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