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Güncel
AA 02.09.2024 09:46

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, polis ekiplerini fark eden S.I'nın uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı tespit edildi.

Polis ekipleri uyuşturucu maddeyi tuvaletten çıkardı.

5 kişi tutuklandı

Ekipler, şüpheli kadının çantasında yaptıkları aramada ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bilezik, 27 çeyrek altın ve 85 bin 960 lira ele geçirdi.

Operasyonda S.I ile V.I, G.I, E.D. ve M.C.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelileri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kırklareli Uyuşturucu
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