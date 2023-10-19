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Güncel
AA 19.10.2023 09:12

Kırklareli'nde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik özel harekat polisleri desteğinde uygulama yapıldı

Kırklareli'nde özel harekat polisleri ve dron desteğinde, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik denetim yapıldı.

Kırklareli'nde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik özel harekat polisleri desteğinde uygulama yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Akalar, Yayla ve Doğu mahallelerinde yapılan "Narko Alan" uygulamasına aralarında özel harekat polislerinin de olduğu yaklaşık 250 polis katıldı.

Havadan dronla destek sağlanan ve yaklaşık 3 saat süren denetimde 10 uygulama noktasında araçlar kontrol edildi.

Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgulamaları yapıldı.

Ekipler metruk binalarda arama yaparak, şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını gerçekleştirdi.

Denetimde herhangi gibi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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