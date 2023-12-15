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Güncel
AA 15.12.2023 13:13

Kırklareli'nde "Narko Alan" uygulaması yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde özel harekat polisleri ve dron desteğinde, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik denetim yapıldı.

Kırklareli'nde "Narko Alan" uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Narko Alan" uygulamasına aralarında özel harekat polislerinin de olduğu yaklaşık 200 polis katıldı.

Dronla destek sağlanan ve yaklaşık 3 saat süren denetimde 12 uygulama noktasında araçlar kontrol edildi.

Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgulamaları yapıldı.

Ekipler metruk binalarda arama yaparak, şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını gerçekleştirdi.

Denetimde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 şüpheli ile aranma kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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