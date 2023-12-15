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Güncel
İHA 15.12.2023 13:08

Bulanık’ta “Yerli Malı Haftası” kutlandı

Muş’un Bulanık ilçesindeki Turgut Özal Ortaokulunda “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bulanık’ta “Yerli Malı Haftası” kutlandı

Hafta çerçevesinde öğrenciler yerli malı kullanma, bilinçli ve tutumlu olma davranışı kazanmaları için etkinlik düzenlendi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Turgut Özal Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Vedat Balıkçı, “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası”nı kutladıklarını belirterek, “Türkiye’nin her yerinde kutlandığı gibi biz bu etkinleri düzenlemeye karar verdik. Sağ olsun velilerimiz ve öğrencilerimiz çok emek harcadılar. Öğrencilerimize ve özellikle velilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Turgut Özal Ortaokulu Müdürü Kamuran Aydın da yerli malının öneminin öğrencilere anlatılması için her sınıfın kendi bünyesinde etkinlik düzenlediğini söyleyerek, “Öğrencilerimiz evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yerli malı standı açarak, diğer sınıflardaki arkadaşlarına haftanın önemini anlatıyorlar ve ikramlarda bulunuyorlar. Özellikle kendi evlerinde yapmış oldukları doğal yiyeceklerle bu tür etkinliklerin eğitim başarı seviyesinin yükseltilmesine de katkısı büyüktür" dedi.

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Muş
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