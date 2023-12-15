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Güncel
İHA 15.12.2023 12:49

Samsun'da 53 kişiyi internet üzerinden dolandıran 11 şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonuyla ilgili gözaltına alınan ve 53 kişiyi internet üzerinden dolandırdıkları tespit edilen 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 53 kişiyi internet üzerinden dolandıran 11 şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, `suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık` suçlarına yönelik yapılan planlı adli çalışma neticesinde, oto yedek parça satan firmaların bilgilerini kopyalayarak, Samsun'da ve farklı illerde ürün almak isteyen 53 kişiyi internet üzerinden örgütlü bir şekilde dolandırdıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 3 gün önce Samsun merkezli, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında, 11 yıl 8 ay 15 gün ve 10 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 şahsın da bulunduğu toplam 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 88 adet tabanca fişeği, 9,60 gram uyuşturucu, 2 adet sahte kimlik kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 gram altın ve 10 bin 500 TL para, 26 adet çoğu tuşlu cep telefonu, 7 adet farklı kişilere ait banka kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili firarda bulunan bir kişi de dün yakalandı. Kütahya'da yakalanan bir kişi ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile Samsun Savcısına ifade verdi ve serbest bırakıldı. Polisteki sorguları tamamlanan 11 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

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