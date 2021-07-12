Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de bakan ekipler, iş yerlerinin hijyen ve salgın koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını denetledi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının "tarladan çatala" sloganıyla denetim yaptıklarını belirtti.

Kurban Bayramı öncesi denetimleri arttırdıklarını ifade eden Aksoy, işletmeleri üretim alanlarından satış alanlarına kadar kontrol ettiklerini söyledi.