Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda yerinde aşı uygulaması yapılıyor
[Fotoğraf: AA]
Beyoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Şişhane Meydanı'nda mobil aşı noktası oluşturdu.
Şişhane Meydanı'ndaki Bilim Beyoğlu Merkezi'nde kurulan mobil aşı noktasında görevli sağlık ekipleri, aşı sırası gelen vatandaşlara Covid-19 aşılarını yapıyor.
Merkeze gelen vatandaşlar, kimlik bilgileriyle sıra numarası alarak aşılarını oluyor. Aşı olanların, herhangi bir olumsuzluğa karşı bir süre merkezde beklemeleri isteniyor.
Aşılama, 14 Temmuz'a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında devam edecek.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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