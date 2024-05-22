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Güncel
AA 22.05.2024 09:34

Kırklareli'nde Kakava Festivali başlıyor

Kırklareli Belediyesince 30'uncusu düzenlenecek Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali yarın başlayacak. Kortej ile başlayacak festival kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda "Kakava ateşi" yakılacak.

Kırklareli'nde Kakava Festivali başlıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kırklareli'nde her yıl kutlanan 30'uncu Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda "Kakava ateşi" yakılarak başlayacak. Millet Bahçesi'nde devam edecek olan festivalin ilk gün etkinliklerinde Gencer Savaş Bandosu gösteri sunacak ve şarkıcı Reynmen konser verecek.

Etkinliklerin ikinci gününde Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelen aşçılar yöresel yemeklerini yapacak.

Roman toplulukları dans grupları gösterileri sunacak ve şarkıcı Zara konser verecek. Festivalin son günü 25 Mayıs'ta tenis, yüzme, basketbol, satranç ve okçuluk gibi spor dallarında yarışmalar düzenlenecek. Festival Buray konseriyle sona erecek.

"Geleneklerimize en iyi şekilde sahip çıkacağız"

Belediye Başkanı Derya Bulut, festivalin kente yakışır bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. Heyecan ve coşku içerisinde olduklarını vurgulayan Bulut, bu tür festivallerin halkın birlik ve beraberliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Festivalin uluslararası boyuta taşınması için çalıştıklarını anlatan Bulut, "Geleneklerimize en iyi şekilde sahip çıkacağız. Kakava ateşimizi yakmanın heyecanına tanıklık etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerimizi kentimize davet ediyoruz" dedi.

Kakava ritüelinin tarihi çok eskiye dayanıyor

Kakava ritüeline göre baharın gelişi ve yılın bereketlenmesi için suyun efsunlanması gerektiği düşünülür. Bu inanca göre, sıcaklığı Hızır peygamber, suyu ise İlyas peygamber temsil eder.

Hızır ve İlyas peygamberlerin bir gül ağacının dibinde buluştukları inancı ile kutlanan Hıdırellez'in Romanlar'daki yansıması ise Kakava olarak anılır.

Kakava, Roman nüfusunun çoğunlukta olduğu özellikle Edirne'de 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanırken Kırklareli'ndeki bu kutlama aynı tarihlerde ritüelleri gerçekleştirilse de son yıllarda turizm destisnasyonu oluşturması amacıyla Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali esnasında kutlanıyor.

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