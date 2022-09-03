Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde, "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla erkekler bilgilendirildi
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nde "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla 4 bin 835 erkek bilgilendirildi.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu video ve broşürler kullanılarak, erkeklere eğitimler verildiğini söyledi.
Ağustos ayında fabrikalar, park ve bahçeler gibi alanlarda 4 bin 835 erkeğin bilgilendirildiğini ifade eden Cerit, eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Etiketler: Kırklareli Kadına Şiddet
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