İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu video ve broşürler kullanılarak, erkeklere eğitimler verildiğini söyledi.

Ağustos ayında fabrikalar, park ve bahçeler gibi alanlarda 4 bin 835 erkeğin bilgilendirildiğini ifade eden Cerit, eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.