Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Turgutbey köyünde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 150 litre kaçak içki buldu.
Gözaltına alınan araçtaki 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak İçki Kaçakçılık
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